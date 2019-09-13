Губаревич вызвал Давыдько на дебаты, не дожидаясь регистрации кандидатом в депутаты

Глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич хочет вызвать председателя общественного объединения «Белая Русь» Геннадия Давыдько на дебаты, не дожидаясь регистрации кандидатом в депутаты. Об этом Губаревич написал в Facebook, сообщает БелаПАН .

Губаревич и Давыдько зарегистрировали инициативные группы по сбору подписей для выдвижения кандидатами в депутаты в Восточном избирательном округе Минска.

«Ранее Геннадий Давыдько высказывался, что Губаревича готовили на каких-то, чуть не диверсионных, зарубежных центрах, а после заслали в Беларусь. Сейчас соглашается встретиться на дебатах и допускает возможность снять свою кандидатуру в мою пользу. Зачем ждать официальной регистрации? Предлагаю пойти в эфир «Еврорадио» к Дмитрию Лукашуку и провести дебаты, не дожидаясь регистрации», — написал Губаревич.

В комментарии БелаПАН лидер движения «За Свободу» пояснил, что лично не оповещал Давыдько о своем намерении и надеется, что он узнает об этом из СМИ. Губаревич добавил, что готов говорить на любых площадках и на любые темы, которые ЦИК не расценит как агитацию.

«Процедура официальных дебатов прописана в Избирательном кодексе. Но это не означает, что все претенденты в кандидаты сейчас на месяц должны исчезнуть из эфиров и не высказываться на любые темы. Нельзя только использовать служебное положение и подконтрольные СМИ. Поэтому дебатировать на площадке «Клуба редакторов» на телевидении я не предлагаю»,— пояснил он.

Комментарий Давыдько получить пока не удалось. Ранее в интервью tut.by он заявил, что готов пойти на дебаты с Губаревичем после регистрации кандидатом.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября.