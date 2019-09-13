Что с погодой в выходные? Не порадуем — прохладно, ветрено, кое-где дождливо

В субботу, 14 сентября, ночью погоду в Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, днем прохладная и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.

Ожидается переменная облачность. Местами днем, преимущественно по северной половине страны, кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах Витебской области возможны грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха: минимальная ночью +8..+14°С, максимальная в середине дня +14..+20°С. Атмосферное давление будет расти.

15 сентября погоду будет определять холодная воздушная масса североатлантического происхождения, днем по северной половине страны скажется влияние фронтальной системы. Ночью без существенных осадков, утром и днем, преимущественно по северу Беларуси, пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха: ночью +3..+9°С, днем от +10°С по северу страны до +22°С по юго-западу.

16 сентября Беларусь будет находиться в зоне атмосферного фронта, смещающегося с юга Балтики. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах — кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, во многих районах сильный порывистый. Температура — ночью +8..+14°С, днем +12..+19°С.

Кроме того, следует помнить, что в ближайшие дни местами по Брестской, Могилевской и Гомельской областям сохранится высокая пожароопасность, а в юго-восточных районах Гомельской и Брестской области — чрезвычайная пожароопасность.