Фотофакт. Под Оршей опрокинулся «Фольксваген»

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал парень, произошло накануне вечером в Оршанском районе.

Фото ГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, примерно в 19:00 недалеко от деревни Митьковщина 21-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате аварии парень получил травмы разной степени тяжести, с которыми был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели под Бобруйском велосипедиста.
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Тэги: ДТП Город: Орша

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