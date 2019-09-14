Фотофакт. Под Оршей опрокинулся «Фольксваген»

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал парень, произошло накануне вечером в Оршанском районе.

Фото ГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, примерно в 19:00 недалеко от деревни Митьковщина 21-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате аварии парень получил травмы разной степени тяжести, с которыми был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели под Бобруйском велосипедиста.