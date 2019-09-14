«Белнефтехим»: 15 сентября цены на моторное топливо повышаются на одну копейку

Концерн «Белнефтехим» объявил о повышении 15 сентября цен на бензин и дизельное топливо.

«В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в сентябре 2019 года розничные цены на моторное топливо на АЗС с 15 сентября 2019 года увеличиваются на 1 копейку», — говорится в сообщении «Белнефтехима».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,56 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,66 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,88 рубля, ДТ — 1,66 рубля.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» в 2018-м и до начала лета 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо. В прошлом году большинство видов топлива дорожало 27 раз, в нынешнем — 15 раз (последний раз 2 июня).

9 июня стоимость бензина АИ-95-К5-Евро и дизтоплива ДТ-К5 была снижена на копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро и АИ-98-К5-Евро осталась прежней. 16 июня, 21 июля и 11 августа на копейку подешевели все виды топлива.

Таким образом, нынешнее подорожание станет двадцатым по счету изменением цен на автомобильное топливо в этом году.