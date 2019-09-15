Цены на нефть могут пойти вверх после атак на Саудовскую Аравию

В результате атак беспилотников на два объекта государственной компании Aramco, производство нефти Саудовской Аравией сократилось более чем на 5 млн баррелей в сутки.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Их представитель заявил, что во время атаки использовались десять дронов.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, добыча сырой нефти сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет примерно половину добычи в королевстве.