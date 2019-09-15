Цены на нефть могут пойти вверх после атак на Саудовскую Аравию
В результате атак беспилотников на два объекта государственной компании Aramco, производство нефти Саудовской Аравией сократилось более чем на 5 млн баррелей в сутки.
Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Их представитель заявил, что во время атаки использовались десять дронов.
По словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, добыча сырой нефти сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет примерно половину добычи в королевстве.
Эксперты энергетического рынка считают, что цены на «черное золото» могут вырасти на несколько долларов за баррель, когда рынки откроются в воскресенье вечером, а продолжительный простой добывающих мощностей в Саудовской Аравии может подтолкнуть США и другие стороны продавать нефть из своих стратегических запасов, пишет