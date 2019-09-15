Цены на нефть могут пойти вверх после атак на Саудовскую Аравию

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В результате атак беспилотников на два объекта государственной компании Aramco, производство нефти Саудовской Аравией сократилось более чем на 5 млн баррелей в сутки.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Их представитель заявил, что во время атаки использовались десять дронов.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, добыча сырой нефти сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет примерно половину добычи в королевстве.

Эксперты энергетического рынка считают, что цены на «черное золото» могут вырасти на несколько долларов за баррель, когда рынки откроются в воскресенье вечером, а продолжительный простой добывающих мощностей в Саудовской Аравии может подтолкнуть США и другие стороны продавать нефть из своих стратегических запасов, пишет Би-би-си.
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Тэги: нефть мировые цены на нефть Саудовская Аравия хуситы дроны Персона: Абдулазиз бин Салман

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