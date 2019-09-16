Когда ученые могут не возвращать госсредства за невыполненное задание

Законодательство, касающееся финансирования научных разработок за счет бюджета, в этом году «несколько скорректировано», сообщил председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Как рассказал чиновник в интервью CТВ , если научные разработки, которые финансировались из бюджета, не выполнены по объективным причинам, потраченные средства можно будет не возвращать.

«Мы в этом году уже несколько скорректировали законодательство, прописали объективные причины. Приведу пример. Допустим, разрабатывалось лекарство, в нем были некие элементы. Затем выходит законодательство, которым эти элементы запрещены. Какая вина в этом ученых?» — сказал Шумилин.

По его словам, решением этих вопросов занимается комиссия по научно-технической политике под руководством премьер-министра. Практика принятия подобных решений «пока только нарабатывается», но уже сейчас ученые при необходимости могут обратиться в комиссию, добавил глава ГКНТ.