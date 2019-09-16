«Шахтер» и «Динамо-Минск» одержали победы

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В 21-м туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги осталось провести всего один поединок.

Фото с официальной страницы ФК «Шахтер» в соцсети

Черту сегодня подведут «Витебск» и «Гомель». Встреча на берегах Двины начнется в 19:30.

В воскресенье прошли три встречи: «Славия» и «Энергетик-БГУ» расписали результативную ничью — 2:2, «Ислочь» дома уступила «Шахтер» — 0:1, а минское «Динамо» в родных пенатах взяло верх над «Слуцком» — 2:1.

Тур начался в субботу:

  • «Торпедо-БелАЗ» — «Неман» — 1:0;
  • «Динамо» (Бр) — «Минск» — 3:0;
  • БАТЭ — «Городея» — 2:1.

Кроме этого, «Дняпро» засчитана техническая победа (3:0) над минским «Торпедо».

Турнирная таблица пока выглядит так:

  1. Динамо (Бр) — 51 очко (после 20 игр);
  2. БАТЭ — 46 (19);
  3. Шахтер — 46 (19);
  4. Динамо (Мн) — 40 (20);
  5. Торпедо-БелАЗ — 35 (21);
  6. Ислочь — 34 (21);
  7. Городея — 30 (20);
  8. Слуцк — 26 (21);
  9. Славия — 23 (19);
  10. Неман — 23 (21);
  11. Витебск — 21 (19);
  12. Минск — 20 (21);
  13. Энергетик-БГУ — 16 (21);
  14. Дняпро — 16 (20);
  15. Гомель — 15 (20);
  16. Торпедо (Мн) — 6 (20).
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Тэги: футбол-Беларусь

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