«Шахтер» и «Динамо-Минск» одержали победы

В 21-м туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги осталось провести всего один поединок.

Фото с официальной страницы ФК «Шахтер» в соцсети

Черту сегодня подведут «Витебск» и «Гомель». Встреча на берегах Двины начнется в 19:30.

В воскресенье прошли три встречи: «Славия» и «Энергетик-БГУ» расписали результативную ничью — 2:2, «Ислочь» дома уступила «Шахтер» — 0:1, а минское «Динамо» в родных пенатах взяло верх над «Слуцком» — 2:1.

Тур начался в субботу:

«Торпедо-БелАЗ» — «Неман» — 1:0;

«Динамо» (Бр) — «Минск» — 3:0;

БАТЭ — «Городея» — 2:1.

Кроме этого, «Дняпро» засчитана техническая победа (3:0) над минским «Торпедо».

Турнирная таблица пока выглядит так: