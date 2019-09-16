«Шахтер» и «Динамо-Минск» одержали победы
В 21-м туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги осталось провести всего один поединок.
Черту сегодня подведут «Витебск» и «Гомель». Встреча на берегах Двины начнется в 19:30.
В воскресенье прошли три встречи: «Славия» и «Энергетик-БГУ» расписали результативную ничью — 2:2, «Ислочь» дома уступила «Шахтер» — 0:1, а минское «Динамо» в родных пенатах взяло верх над «Слуцком» — 2:1.
Тур начался в субботу:
- «Торпедо-БелАЗ» — «Неман» — 1:0;
- «Динамо» (Бр) — «Минск» — 3:0;
- БАТЭ — «Городея» — 2:1.
Кроме этого, «Дняпро» засчитана техническая победа (3:0) над минским «Торпедо».
Турнирная таблица пока выглядит так:
- Динамо (Бр) — 51 очко (после 20 игр);
- БАТЭ — 46 (19);
- Шахтер — 46 (19);
- Динамо (Мн) — 40 (20);
- Торпедо-БелАЗ — 35 (21);
- Ислочь — 34 (21);
- Городея — 30 (20);
- Слуцк — 26 (21);
- Славия — 23 (19);
- Неман — 23 (21);
- Витебск — 21 (19);
- Минск — 20 (21);
- Энергетик-БГУ — 16 (21);
- Дняпро — 16 (20);
- Гомель — 15 (20);
- Торпедо (Мн) — 6 (20).