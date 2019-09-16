Крэйг Вудкрофт после победы над «магниткой»: Рим не был построен за один день

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Минское «Динамо» в поединке с магнитогорским «Металлургом» (3:2) продемонстрировала «хорошую цельную игру». Такое мнение после матча высказал наставник «зубров» Крэйг Вудкрофт.

Фото пресс-службы ХК «Динамо-Минск»

Он отметил, что перед матчем «мы хотели сделать так, чтобы после первого периода, входя в раздевалку, мы собой гордились». Тренер сообщил журналистам, что во втором перерыве сказал игрокам, что хочет видеть третий период «лучшим в их исполнении». «Рад, что команда откликнулась. На характере мы смогли вытащить игру, я горжусь своей командой», — подчеркнул Вудкрофт.

Отвечая на вопрос об очередной пропущенной в меньшинстве шайбе, наставник заметил, что «работа над этим идет». «Игроки понимают, что есть вопросы, они продолжают работать над меньшинством. Нам немного не хватает желания игроков отдать всего в меньшинстве и принять на себя бросок. Тем не менее, процесс идет, мы становимся лучше от матча к матчу. Согласитесь, Рим не был построен за один день?» — резюмировал главком «Динамо».

До конца сентября белорусская команда проведет пять матчей (два дома и три в гостях). Вот, кто будет у них в соперниках:

  • 18.09. — «Амур»;
  • 21.09. — «Йокерит»;
  • 24.09. — «Торпедо»;
  • 26.09. — «Северсталь»;
  • 28.09. — «Нефтехимик».
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт Город: Минск

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