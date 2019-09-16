Неофициально: у Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность

По неофициальной информации у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.

Последнее заболевание возникло из-за аппарата искусственной вентиляции легких. «Все это протекает на фоне тяжелой болезни, которую не взялись лечить в польской клинике, где Заворотнюк лежала еще недавно», — пишет телеграм-канал Mash.

Как отмечается, московская клиника, где находится Анастасия прервала ее интенсивную терапию.

Вчера СМИ писали, что актриса находится в глубокой коме.

14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

Представители актрисы уверяют, что вся информация о госпитализации «моей прекрасной няни» является фейком, и Анастасия в ближайшее время на одном из центральных телеканалов расскажет о состоянии своего здоровья.