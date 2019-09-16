До визита Лукашенко в Нур-Султан Казахстан и Беларусь могут договориться о поставках нефти

К октябрьскому визиту Александра Лукашенко в Нур-Султан может быть подписано соглашение о поставках нефти из Казахстана в Беларусь.

Как рассказал посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, Министерство энергетики Казахстана и концерн «Белнефтехим» сейчас ведут переговоры о расширении сотрудничества в этой сфере. «Мы надеемся, до приезда президента Республики Беларусь в Казахстан соглашение будет подписано», — сказал посол.

Бейсенбаев также сообщил, что в ходе предстоящего визита главы государств планируют утвердить дорожную карту на 2019-2026 годы. По словам дипломата, дорожная карта предусматривает «от шести до десяти соглашений в разных отраслях».

«Она охватывает широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, начиная от вопросов взаимной торговли, до проектов по созданию совместных, высокотехнологичных инновационных производств», — сказал посол.

Кроме того, добавил он, есть договоренности о строительстве в Казахстане с помощью белорусской стороны тракторного завода, но «этот вопрос требует времени».

«Во время визита Александра Лукашенко в Казахстан намечается большой бизнес-форум. Там будут подписываться контракты, и я надеюсь, определенные новости мы услышим», — сказал Бейсенбаев.

По его словам, сейчас Казахстан закупает сельхозтехнику в разных странах — Беларуси, России, США и других. «Для нас, в Казахстане, приоритетом является работа с Беларусью. Мы бы хотели создать совместные предприятия, чтобы сельхозтехника, как и тракторы, производилась в Казахстане с максимальной степенью локализации. В этом направлении работа ведется, в том числе в нем работает Союз машиностроителей и наши межправительственные комиссии», — рассказал Бейсенбаев.

Посол обозначил позицию Казахстана в Евразийском экономическом союзе. «Сегодня в мире происходит очень много странных вещей, в том числе нестабильная финансово-экономическая ситуация. Участие в Евразийском экономическом союзе для Казахстана является приоритетным, это в наших интересах», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в 2020 году, когда Беларусь будет председательствовать в ЕАЭС, Казахстан «надеется на концентрацию на вопросах отношений к предприятиям — чтобы у всех предприятий стран-участниц были одинаковые права, одинаковый доступ к рынку, одинаковые возможности». «В этом отношении мы поддерживаем Беларусь и думаем, что будем работать координированно», — добавил посол Казахстана.