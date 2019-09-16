Аккумуляторный завод под Брестом отозвал документы с государственной экологической экспертизы
ООО «АйПауэр» отозвал документацию по проекту аккумуляторного завода под Брестом с государственной экологический экспертизы.
Как сообщает пресс-служба Группы компаний 1AK-GROUP, в которую входит «АйПауэр», документация по проекту отозвана «по причине необходимости всестороннего и более полного отображения информации о внесенных изменениях».
После внесения необходимых сведений «АйПауэр» вновь подаст проектную документацию на рассмотрение в Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды.
Как отмечает
«Отметим, что разработанные изменения в проектную документацию по объекту строительства не связаны с каким-либо увеличением воздействия на компоненты окружающей среды. Общий объем выбросов свинца и его соединений, предусмотренный ранее утвержденной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы, и отчетом об оценке воздействия на окружающую среду, не изменился», — говорилось в этом сообщении.
Также в нем отмечалось, что «ранее ООО «АйПауэр» получило отрицательное заключение государственной экологической экспертизы только по части внесения изменений в проектную документацию».