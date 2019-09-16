Аккумуляторный завод под Брестом отозвал документы с государственной экологической экспертизы

ООО «АйПауэр» отозвал документацию по проекту аккумуляторного завода под Брестом с государственной экологический экспертизы.

Как сообщает пресс-служба Группы компаний 1AK-GROUP, в которую входит «АйПауэр», документация по проекту отозвана «по причине необходимости всестороннего и более полного отображения информации о внесенных изменениях».

После внесения необходимых сведений «АйПауэр» вновь подаст проектную документацию на рассмотрение в Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды.

Как отмечает БелаПАН , 14 августа проектная документация завода была повторно подана на государственную экологическую экспертизу. Тогда пресс-служба Группы компаний 1AK-GROUP сообщала, что ООО «АйПауэр» учло данные ранее замечания по проекту и с внесенными изменениями и дополнениями повторно направило документацию в Республиканский центр государственной экологической экспертизы.

«Отметим, что разработанные изменения в проектную документацию по объекту строительства не связаны с каким-либо увеличением воздействия на компоненты окружающей среды. Общий объем выбросов свинца и его соединений, предусмотренный ранее утвержденной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экологической экспертизы, и отчетом об оценке воздействия на окружающую среду, не изменился», — говорилось в этом сообщении.

Также в нем отмечалось, что «ранее ООО «АйПауэр» получило отрицательное заключение государственной экологической экспертизы только по части внесения изменений в проектную документацию».