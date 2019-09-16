В Александровском сквере Минска 21 сентября пройдет театральный пикник

Первый в Беларуси театральный пикник пройдет 21 сентября. Его организует Купаловский театр, чтобы отметить начало 100-го сезона.

Программа в Александровском сквере начнется в 12:00 и продлится до позднего вечера. Гости смогут угоститься в street-буфете, сделать себе усы как у молодого Купалы, прогуляться по театральному закулисью, получить приглашения на закрытые показы спектаклей и даже шанс выйти на сцену Купаловского.

В музыкальной программе примут участие группы ili-ili, «Кассиопея», Егор Забелов и Светлана Бень.

В этот день впервые постановку Купаловского можно будет посмотреть на улице: в сквере состоится прямая трансляция спектакля «Радзіва Прудок».

На пикник приглашаются все желающие. Вход свободный. Желательно захватить плед — владелец самого большого пледа получит приглашение на закрытые показы всех премьер в течение сезона.