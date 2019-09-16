В России взорвался центр хранения опасных вирусов

В российском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» под Новосибирском произошел взрыв. Это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы.

По данным Роспотребнадзора, в помещении во время ремонтных работ взорвался газовый баллон. В результате вспыхнул пожар на площади 30 квадратных метров. Взрывной волной выбило стекла в здании.

После взрыва один рабочий был госпитализирован с ожогами.

В данном научном центре хранится одна из самых полных в мире коллекций опасных вирусов, в том числе вирус натуральной оспы и вирус лихорадки Эбола.

В советское время в центре занимались разработкой биологического и бактериологического оружия.