В России взорвался центр хранения опасных вирусов

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В российском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» под Новосибирском произошел взрыв. Это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы.

По данным Роспотребнадзора, в помещении во время ремонтных работ взорвался газовый баллон. В результате вспыхнул пожар на площади 30 квадратных метров. Взрывной волной выбило стекла в здании.

После взрыва один рабочий был госпитализирован с ожогами.

В данном научном центре хранится одна из самых полных в мире коллекций опасных вирусов, в том числе вирус натуральной оспы и вирус лихорадки Эбола.

В советское время в центре занимались разработкой биологического и бактериологического оружия.
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Тэги: взрыв вирус оспы оспа вирусология Город: Новосибирск

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