В Минске прошел пикет памяти похищенных Виктора Гончара и Анатолия Красовского

В Минске возле ГУМа прошел пикет памяти похищенных 20 лет назад политика Виктора Гончара и предпринимателя Анатолия Красовского. Инициатором акции выступила Объединенная гражданская партия.

Фото: svaboda.org

Мероприятие прошло в рамках пикетов по сбору подписей для выдвижения кандидатами в депутаты Палаты представителей и.о. председателя ОГП Николая Козлова, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Василия Жорова, активиста оргкомитета по созданию партии «Белорусская Христианская демократия» Петра Поправко и активиста оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергея Спарыша. Всего на пикете присутствовало полтора десятка человек.

«Цель этого пикета — напомнить людям о том, что случившиеся политические убийства так до конца и не расследованы, подозреваемые свободно перемещаются по стране. Мы хотим, чтобы убийцы и все причастные к этому преступлению были преданы суду», — заявил присутствовавший на акции Козлов.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Ольга Ковалькова отметила, что в этот день «надо напоминать гражданам о том, что власти опасны люди, которые борются за правду». «Сегодня идут избирательные процессы — Виктор Гончар был председателем ЦИК, он хотел чтобы выборы в Беларуси происходили честно, без фальсификаций. За это он был похищен, и его судьба неизвестна», — сказала Ковалькова.

«Мы помним про преступления этого режима и не позволим забыть остальным. Александр Лукашенко будет отвечать за то, что наделали по его приказу. Фактически эти дела давно расследованы, осталось дело за политической волей, но она будет только у новой власти», — заявил в своем выступлении на пикете активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский.

Участники пикета держали в руках портреты Гончара и Красовского, а также похищенных журналиста Дмитрия Завадского и политика Юрия Захаренко. Они растянули баннер с надписью «20 лет — мы помним». Через час после начала пикета к ним подошли представитель окружной комиссии, который не назвал свою фамилию, и сотрудники правоохранительных органов в штатском. Они потребовали свернуть баннер, сославшись на то, что это является нарушением избирательного законодательства. Активисты выполнили их требование.