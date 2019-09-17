В Витебске дворник нашел мину

Эвакуация жильцов двух подъездов проводилась из-за найденной во дворе жилого дома минометной мины 81 мм времен Великой Отечественной войны.

Как сообщается, в милицию позвонил дворник и сообщил об опасной находке.

Прибывшие на место вызова правоохранители оцепили прилегающую территорию и провели эвакуацию.

Саперы вывезли находку на специальный полигон, где она была успешно уничтожена.

Правоохранители рекомендует всем, кто нашел боеприпасы, немедленно сообщать в милицию, не пытаясь даже прикоснуться к ним.

Подобные находки не редкость для Беларуси. Так, в Брестском районе дети вместо раков поймали гранату, во время строительных работ в Жировичском монастыре рабочими была найдена немецкая ручная граната, а при проведении газовиками земляных работ в лесу рядом с деревней Лесная (Барановичский район) была обнаружена авиационная бомба.