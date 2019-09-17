В Витебске дворник нашел мину

/ Общество
Просмотров: 101

Эвакуация жильцов двух подъездов проводилась из-за найденной во дворе жилого дома минометной мины 81 мм времен Великой Отечественной войны.

Как сообщается, в милицию позвонил дворник и сообщил об опасной находке.


Крупный схрон боеприпасов обнаружили в лесу в Витебском районе

Прибывшие на место вызова правоохранители оцепили прилегающую территорию и провели эвакуацию.

Саперы вывезли находку на специальный полигон, где она была успешно уничтожена.

Правоохранители рекомендует всем, кто нашел боеприпасы, немедленно сообщать в милицию, не пытаясь даже прикоснуться к ним.

Подобные находки не редкость для Беларуси. Так, в Брестском районе дети вместо раков поймали гранату, во время строительных работ в Жировичском монастыре рабочими была найдена немецкая ручная граната, а при проведении газовиками земляных работ в лесу рядом с деревней Лесная (Барановичский район) была обнаружена авиационная бомба.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Великая Отечественная война мина эхо войны Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

«Бойцы и техника идут по трупам немцев». Пять фактов об операции «Багратион»

«Бойцы и техника идут по трупам немцев». Пять фактов об операции «Багратион»

Завтра была война. О чем писали белорусские газеты 22 июня 1941 года

Завтра была война. О чем писали белорусские газеты 22 июня 1941 года

Дети, подорвавшиеся на снаряде, пытались разбить его о камень

Дети, подорвавшиеся на снаряде, пытались разбить его о камень

В рейсовом автобусе Минск-Вильнюс обнаружена мощная взрывчатка (фото)

В рейсовом автобусе Минск-Вильнюс обнаружена мощная взрывчатка (фото)