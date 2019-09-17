В Литве опасаются более тесной интеграции Беларуси и России

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Новейшие соглашения Беларуси и России о тесной интеграции государств означают еще большее приближении РФ к границе Литвы, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Фото из архива

«Россия де-факто и де-юре приближается (к границам Литвы — БелаПАН.), со всеми последствиями этого. Вряд ли мы можем считать это положительным», — заявил Линкявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas.


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При этом глава МИД Литвы отметил, что пока «вряд ли было бы справедливо делать выводы» из публикуемой в российских СМИ информации о соглашениях по объединению с 2021 года таможенных, торговых систем и финансовых правил, энергетического рынка. Линкявичюс надеется на появление официальной информации, которая ожидается в конце года.

«На самом деле, я согласен с некоторыми политологами, которые утверждают, что никто не может отрицать, что есть какие-то секретные протоколы в соглашениях. Изменения, если и произойдут, то вряд ли по инициативе белорусских властей», — сказал Линкявичюс.

По его словам, Литва неоднократно подчеркивала, что Беларусь «очень сильно интегрирована с Россией», и это ярче всего иллюстрируют общая система обороны и совместная работа служб безопасности двух стран.

Литва, подчеркнул министр, продолжит придерживаться «принципа селективного сотрудничества» в отношениях с Беларусью, напоминая о проблеме строительства БелАЭС, но не исключая, в случае прогресса, некоторых уступок — например, в переговорах о безвизовом режиме.

Говоря о БелАЭС, Линкявичюс заявил, что Литва не намерена отменять законы, которые запрещают покупку электроэнергии с АЭС в Островце.


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«Мы не видим возможностей для отступления. Мы точно не намерены менять эти законы о непокупке электроэнергии, которые приняты в сейме, по причине важности для нашей национальной безопасности», — сказал он.

По словам Линкявичюса, добиться единой позиции балтийских стран по БелАЭС трудно по различным причинам.

«И экономические интересы, и какие-то национальные особенности. На политику влияют различные факторы. Это, возможно, не оправдание, но больше пояснение. Это не так уж и просто. Мы очень ценим заявления соседей-поляков об отказе от закупки этой электроэнергии», — отметил глава литовского МИД.

Он напомнил, что и латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявлял о намерении Латвии не покупать электроэнергию у Беларуси.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Беларусь-Литва АЭС-Беларусь Беларусь-Россия интеграция Союзное государство Персона: Линас Линкявичюс

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