В Беларуси запустили мобильный платежный сервис с расчетами при помощи QR-кодов

Сервис «О!плати» совмещает возможности платежного приложения и традиционный мессенджер. Проект реализовали «Белинвестбанк» совместно с IT-компанией LWO (ООО «Лайт Вел Организейшн»).

Как сообщил 17 сентября на пресс-конференции заместитель председателя правления «Белинвестбанка» Андрей Сокирко, сервис «О!плати» работает с использованием QR-кодов. В его основе лежат электронные деньги и отсутствует привязка к банковской платежной карточке. Это значит, что для расчетов понадобится только смартфон.

Как пояснил директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики Олег Кондратенко, чтобы воспользоваться сервисом «О!плати», необходимо скачать приложение для операционной системы Android или iOS на свой смартфон. Сервис бесплатный для пользователей — физических лиц. Среди преимуществ — мгновенная плата за товары, продукты и услуги в организациях торговли и сервиса, возможность совершения платежей через систему ЕРИП, расчеты в интернете.

Оплата с помощью сервиса «О!плати» происходит в приложении при помощи QR-кода. Он уникальный и генерируется для каждого нового платежа. QR-код, открытый на смартфоне, продавец с помощью сканера считывает и списывает необходимую сумму. Второй вариант оплаты — возможность навести свой смартфон на QR-платеж.

Кроме того, «О!плати» предоставляет возможность общения как в обычном мессенджере. Автоматическая загрузка адресной книги обеспечивает список контактов, у которых установлен сервис.

Сервис также обеспечивает возможность перевода денег без комиссии между пользователями в чате. Для этого необходимо направить запрос на определенную сумму или, наоборот, перевести денежные средства пользователю.

Деньги с одного кошелька на другой поступают в ту же секунду. Пополнить кошелек можно с карты любого банка, а вывести средства — на карточку «Белинвестбанка».

Система начала работать в тестовом режиме в середине июля и на сегодня в сервисе зарегистрировано порядка двух тысяч клиентов — физических лиц, установивших приложение.