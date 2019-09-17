В Национальном аэропорту запущен сервис Drop-off. Пассажиры могут сдавать багаж самостоятельно

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C 16 сентября Национальный аэропорт в тестовом режиме запустил сервис Drop-off для самостоятельной сдачи багажа пассажиром. Услуга позволит максимально сократить время регистрации на рейс. Однако, есть ограничение — воспользоваться сервисом могут только пассажиры прямых рейсов Belavia.

В единой выделенной зоне Drop-off Национального аэропорта расположены 10 небольших киосков для самостоятельной сдачи багажа, смонтированных на стойках регистрации № 29-38. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь на руках посадочный талон в электронном или бумажном виде.

Затем пассажир должен поставить чемодан на транспортировочную ленту и отсканировать посадочный талон с помощью сканера или мобильного телефона. После проверки данных автомат выдаст багажную бирку, которую необходимо наклеить на ручку чемодана. Автомат проверит читаемость информации и отправит багаж на сортировку.

Все текстовые инструкции по сдаче багажа отображаются при прикосновении к экрану киоска Drop-off. В случае, если система определит багаж как негабаритный, либо в случае перевеса багажа, пассажиру необходимо будет обратиться на стойку регистрации.

Фото пресс-службы Национального аэропорта
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Тэги: Национальный аэропорт Belavia

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