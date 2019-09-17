Мужчина погиб при заготовке леса в Могилевской области
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На 59-летнего мужчину упало сухое дерево, от чего тот скончался на месте.
По информации областного УСК, инцидент произошел 16 сентября в лесном массиве Волковичского лесничества при раскряжевке деревьев. Предположительно, дерево упало от сильного ветра.
В этот же день, на территории Колбчанского лесничества в Кличевском районе при проведении аналогичных работ на 32-летнего мужчину, предположительно, также от порыва ветра, упал сук березы. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.