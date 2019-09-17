Мужчина погиб при заготовке леса в Могилевской области

На 59-летнего мужчину упало сухое дерево, от чего тот скончался на месте.

Источник: sk.gov.by

По информации областного УСК, инцидент произошел 16 сентября в лесном массиве Волковичского лесничества при раскряжевке деревьев. Предположительно, дерево упало от сильного ветра.

В этот же день, на территории Колбчанского лесничества в Кличевском районе при проведении аналогичных работ на 32-летнего мужчину, предположительно, также от порыва ветра, упал сук березы. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.