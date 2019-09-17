Заместитель госсекретаря США встретился в Минске с лидерами гражданского общества

Находящийся с визитом в Минске заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл провел встречу с лидерами гражданского общества.

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На встрече присутствовало полтора десятка человек, преимущественно правозащитники и оппозиционные политики, рассказал заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

«Это была короткая встреча, Хейл вступил с небольшой речью, поздравив всех с развитием отношений Беларуси и США. Он говорил о возвращении посла, что это хороший знак. Была затронута тема возможности отмены санкций в отношении Беларуси и белорусских предприятий. Он упомянул, что США будут поддерживать независимость Беларуси, для них это является большой ценностью», — сказал Горецкий.

«Важно, что представители такого высокого ранга встречаются не только с официальной стороной, но и с теми, кто защищают права человека в нашей стране. Это хороший шаг, который показывает властям что США важно иметь связь с гражданским обществом. Спасибо что они не закрывают глаза на проблемы в Беларуси, несмотря на потепление в отношениях», — добавил заместитель главы БАЖ.

На встрече также присутствовал директор центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» Анатолий Лебедько. По его словам, Хейл озвучил присутствующим то, о чем шла речь на его переговорах с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем.

«Санкции будут сняты только тогда, когда в Беларуси будет прогресс в плане демократии прав и свобод. Американцы восстанавливают дееспособное представительство лишь для того, чтобы расширить возможности по продвижению демократии, прав и свобод в Беларуси. Независимость и суверенитет являются одним из приоритетов для США. Это главные послания, которые озвучил чиновник из Вашингтона на встречах с Лукашено и Макеем», — сообщил Лебедько.

На встрече также присутствовали глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич, председатель партии БНФ Григорий Костусев и его заместитель Алексей Янукевич, депутат Палаты представителей Алена Анисим, оппозиционный политик Николай Статкевич, председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, правозащитник Алесь Беляцкий, экс-председатель Верховного совета Станислав Шушкевич, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и другие представители демократических сил.