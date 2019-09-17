Астрофизики обнаружили одну из самых больших нейтронных звезд

Пульсар может быть самым тяжелым в истории наблюдений: он весит в два раза больше Солнца, при этом его диаметр составляет всего 30 км.

Нейтронными звездами называют очень плотные космические объекты, диаметр которых составляет от 10 до 20 км, а масса приблизительно равна массе Солнца. Нейтронные они потому что их сердцевина в основном состоит из нейтронов — тяжелых элементарных частиц без электрического заряда. Если нейтронная звезда еще и вращается — ее называют пульсаром.

Один из таких пульсаров недавно обнаружили астрономы из Университета Вирджиния. Именуемый J0740+6620 новый пульсар весит в 2,17 раз больше, чем Солнце, а его диаметр — всего 30 км, передает eurekalert.org .

Ученые смогли измерить вес этого пульсара благодаря эффекту Шарпио, также известного как гравитационная задержка сигнала. Этот эффект предусматривает измерение веса пульсара с помощью измерения частоты его вращения в двоичной системе (пульсар и белый карлик на его орбите).

Ранее ученые находили пульсары PSR J2215+5135 и PSR B1957+20, масса которых составляла 2,27 и 2,4 от массы Солнца соответственно. Но, их измеряли с помощью радиальной скорости, выведенной из спектра, что является менее надежным методом.

Считается, что масса пульсаров не может составлять более чем три массы Солнца, и, возможно, астрономы из Университета Вирджиния открыли самый тяжелый пульсар в истории космических исследований.