На Сноудена подали в суд из-за его мемуаров
Министерство юстиции США подало иск к бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену из-за публикации его мемуаров.
Сноуден не предоставил книгу под названием
В Минюсте также отметили, что Сноуден неоднократно выступал публично по вопросам, связанным с деятельностью американской разведки. Это также противоречит обязательствам о неразглашении.
Компании, причастные к публикации мемуаров, также присутствуют в исковом заявлении в качестве ответчиков. Цель иска к издателю — гарантировать, что поступления от продаж книги не будут перечислены ее автору, добавили в Минюсте США.
Сноуден с 2013 года находится в Москве, где до 2020 года имеет вид на жительство. Он запросил получение политического убежища во Франции.