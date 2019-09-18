На Сноудена подали в суд из-за его мемуаров

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Министерство юстиции США подало иск к бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену из-за публикации его мемуаров.

Сноуден не предоставил книгу под названием Permanent Record в АНБ и ЦРУ для изучения перед публикацией. Таким образом он, по мнению истца, нарушил обязательства перед США, которые взял на себя в рамках подписанных соглашений при работе в АНБ и ЦРУ.

В Минюсте также отметили, что Сноуден неоднократно выступал публично по вопросам, связанным с деятельностью американской разведки. Это также противоречит обязательствам о неразглашении.

Компании, причастные к публикации мемуаров, также присутствуют в исковом заявлении в качестве ответчиков. Цель иска к издателю — гарантировать, что поступления от продаж книги не будут перечислены ее автору, добавили в Минюсте США.

Сноуден с 2013 года находится в Москве, где до 2020 года имеет вид на жительство. Он запросил получение политического убежища во Франции.
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Тэги: АНБ ЦРУ Минюст США Персона: Эдвард Сноуден

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