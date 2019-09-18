В «Гиппо» устанавливают кассы самообслуживания

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В гипермаркете в Серебрянке устанавливают первые кассы самообслуживания. В сети подтвердили, что они скоро начнут работу.

Покупатели сами смогут рассчитаться за покупки. Пока там устанавливают необходимое оборудование, в сети сообщают, что расскажут подробности после запуска, передает TUT.by.

В «Виталюре» также хотят установить кассу самообслуживания. Возможно, она будет работать так: покупатель сканирует штрихкод каждого товара, кладет покупки в пакет и рассчитывается.
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Тэги: касса самообслуживания Гиппо Виталюр Город: Минск

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