На Житомирской таможне разоблачили миллионные хищения

Служба безопасности Украины разоблачила на масштабных злоупотреблениях работников одного из таможенных постов Государственной фискальной службы.

Как выяснилось, руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных, главные госинспектора, организовали коррупционный механизм минимизации импортных пошлин коммерческим структурам, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, сообщили в пресс-службе СБУ.

Чиновники оформляли нефтепродукты по недостоверной классификации по заниженным ставкам пошлины. Только в 2019 году злоумышленники нанесли государственному бюджету Украины ущерб в почти 36 тысяч долларов.

Решается вопрос об их отстранении от занимаемых должностей.