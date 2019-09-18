На Житомирской таможне разоблачили миллионные хищения

/ Мир
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Служба безопасности Украины разоблачила на масштабных злоупотреблениях работников одного из таможенных постов Государственной фискальной службы.

Как выяснилось, руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных, главные госинспектора, организовали коррупционный механизм минимизации импортных пошлин коммерческим структурам, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, сообщили в пресс-службе СБУ.

Чиновники оформляли нефтепродукты по недостоверной классификации по заниженным ставкам пошлины. Только в 2019 году злоумышленники нанесли государственному бюджету Украины ущерб в почти 36 тысяч долларов.

Решается вопрос об их отстранении от занимаемых должностей.
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Тэги: СБУ коррупция Город: Житомир

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