У Заворотнюк на фоне пневмонии могло начаться заражение крови

Состояние здоровья известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, о котором СМИ узнают из неофициальных источников, не может радовать ее поклонников.

Так, как пишет vokrug.tv , по словам врачей, на фоне пневмонии у пациентки могло начаться заражение крови. Сепсис спровоцировал отказ нескольких органов 48-летней актрисы.

На днях сообщалось, что у Анастасии развились полиорганная недостаточность и пневмония, из-за чего была прервана интенсивная терапия.

14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

На следующий день появилась информация, что любимая миллионами актриса находится в глубокой коме.