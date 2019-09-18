У Заворотнюк на фоне пневмонии могло начаться заражение крови
Состояние здоровья известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, о котором СМИ узнают из неофициальных источников, не может радовать ее поклонников.
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На днях сообщалось, что у Анастасии развились полиорганная недостаточность и пневмония, из-за чего была прервана интенсивная терапия.
14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.
На следующий день появилась информация, что любимая миллионами актриса находится в глубокой коме.