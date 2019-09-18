В Минске проходит очередной раунд переговоров по Украине

18 сентября в Минске проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Как сообщает в «Твиттере» МИД Беларуси, переговоры в «Президент-отеле» традиционно проходят в закрытом для СМИ режиме.

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Предыдущий раунд переговоров трехсторонней контактной группы (ТКГ) состоялся в Минске 4 сентября, сообщает БелаПАН .

По их итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил журналистам, что перемирие, согласованное ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе 21 июля, продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение. Он также сообщил, что гуманитарная рабочая группа сконцентрировалась на вопросах обмена удерживаемых.

7 сентября Украина и Россия обменялась пленными и заключенными в формате «35 на 35».

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский предложил провести до конца сентября встречу в «нормандском формате», чтобы обсудить с главами стран — участниц этого формата все пункты минских договоренностей.

«Нормандский формат» — переговорная группа, состоящая из руководителей Украины, России, Германии и Франции, по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.