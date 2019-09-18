Оппозиция угрожает президенту Грузии импичментом

Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту Грузии Саломе Зурабишвили процедурой импичмента.

Фото пресс-службы президента Грузии

Поводом для этого стало подписанием ею актов о помиловании лиц, совершивших умышленные убийства, пишет «ГА» .

После того как стало известно, что среди 34 заключенных, которых в августе помиловала Зурабишвили, трое были осуждены за убийство, включая убийство полицейского, в стране разразился скандал.

Президент в ответ на критику сначала заявила, что так как помилование является дискреционным правом главы государства, она не намерена давать дополнительные комментарии.

18 сентября президент Грузии объявила мораторий на акты о помиловании.

Президента Грузии за спорные помилования осудили и члены правительства, включая премьер-министра Георгия Гахарию.

В свою очередь министр юстиции Тея Цулукиани сообщила, что один из помилованных президентом находится в розыске с 2009 года, т.е. этот преступник никогда не отбывал наказание в тюрьме.

Оппозиционеры считают, что необходимо начать расследование, так как по их мнению в Администрации президента, возможно и без ведома президента, имели место «коррупционные сделки».

В свою очередь, Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что ввиду возросшего общественного интереса, президент Грузии должна предоставить причины, на основании которых она приняла решения о помиловании в спорных случаях.