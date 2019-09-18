Оппозиция угрожает президенту Грузии импичментом

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Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту Грузии Саломе Зурабишвили процедурой импичмента.

Фото пресс-службы президента Грузии

Поводом для этого стало подписанием ею актов о помиловании лиц, совершивших умышленные убийства, пишет «ГА».


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После того как стало известно, что среди 34 заключенных, которых в августе помиловала Зурабишвили, трое были осуждены за убийство, включая убийство полицейского, в стране разразился скандал.

Президент в ответ на критику сначала заявила, что так как помилование является дискреционным правом главы государства, она не намерена давать дополнительные комментарии.

18 сентября президент Грузии объявила мораторий на акты о помиловании.

Президента Грузии за спорные помилования осудили и члены правительства, включая премьер-министра Георгия Гахарию.


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В свою очередь министр юстиции Тея Цулукиани сообщила, что один из помилованных президентом находится в розыске с 2009 года, т.е. этот преступник никогда не отбывал наказание в тюрьме.

Оппозиционеры считают, что необходимо начать расследование, так как по их мнению в Администрации президента, возможно и без ведома президента, имели место «коррупционные сделки».

В свою очередь, Омбудсмен Грузии Нино Ломджария заявила, что ввиду возросшего общественного интереса, президент Грузии должна предоставить причины, на основании которых она приняла решения о помиловании в спорных случаях.
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Тэги: Грузия импичмент помилование Персона: Саломе Зурабишвили Тея Цулукиани Георгий Гохария Нино Ломджария

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