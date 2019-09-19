Ученые изобрели универсальное лекарство от едва ли не половины всех болезней на планете

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Если исследователи из Стэнфордского университета и университета Сан-Франциско не преувеличивают результаты своего исследования, то в медицине в ближайшее время случится настоящая революция.

Они утверждают, что провели успешные эксперименты с культурами клеток человека и мыши и выяснили — временное отключение одного единственного белка в клетках может прекратить размножение вирусов, которые вызывают едва ли не половину всех болезней на планете, включая различные виды простуды, полиомиелит и т. д.


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Ученые озадачились вопросом, а можно ли создать в организме человека условия, при которых вирус просто окажется неспособным размножаться. Найденный в клетках человека и мыши белок, сам по себе не имеет критического значения для организма в целом, но именно от него зависит способность вируса размножаться в организме.

На текущий момент, речь не идет о препаратах для продажи. Технология позволяет блокировать белок в клетках в лабораторных условиях. Теперь задача заключается в том, чтобы создать препарат и испытать его на людях.
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Тэги: простуда лекарства

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