Ученые изобрели универсальное лекарство от едва ли не половины всех болезней на планете

Если исследователи из Стэнфордского университета и университета Сан-Франциско не преувеличивают результаты своего исследования, то в медицине в ближайшее время случится настоящая революция.

Они утверждают , что провели успешные эксперименты с культурами клеток человека и мыши и выяснили — временное отключение одного единственного белка в клетках может прекратить размножение вирусов, которые вызывают едва ли не половину всех болезней на планете, включая различные виды простуды, полиомиелит и т. д.

Ученые озадачились вопросом, а можно ли создать в организме человека условия, при которых вирус просто окажется неспособным размножаться. Найденный в клетках человека и мыши белок, сам по себе не имеет критического значения для организма в целом, но именно от него зависит способность вируса размножаться в организме.

На текущий момент, речь не идет о препаратах для продажи. Технология позволяет блокировать белок в клетках в лабораторных условиях. Теперь задача заключается в том, чтобы создать препарат и испытать его на людях.