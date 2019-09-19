Лукашенко заявил о готовности принять Суперкубок УЕФА-2022

Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА 2022 года, заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином, который впервые посещает Беларусь.

Фото: president.gov.by

По сообщению пресс-службы главы Беларуси, Лукашенко пообещал, что если Минск будет выбран местом организации Суперкубка, то страна сделает все возможное, чтобы мероприятие состоялось на самом высоком уровне.

Президент отметил, что УЕФА давно оказывает поддержку Беларуси, помогая с развитием инфраструктуры, приобретением необходимого спортивного оборудования и инвентаря.

Беларусь уже участвовала в конкурсе на проведение в Минске матчей финальной стадии чемпионата Европы УЕФА, а также Суперкубка УЕФА.