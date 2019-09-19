Лукашенко грозится распустить правительство, если оно завалит планы по итогам года

Жесткие кадровые решения анонсировал президент Беларуси, если по итогам 2019 года не будут достигнуты запланированные экономические показатели.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет», — сказал Александр Лукашенко 19 сентября на совещании, где рассматривалась работа экономики за истекший период 2019 года и пакет прогнозных документов на 2020 год.

«Прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства. На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он абсолютно выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете — все запланированное должно быть реализовано», — заявил глава государства.

Лукашенко предупредил, что никаких сносок на предвыборную кампанию быть не должно.

«Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом», — сказал официальный лидер.

Он отметил, что без экономического роста невозможно добиться роста благосостояния и уровня качества жизни населения.

При этом Лукашенко настораживает, что «этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко». «Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте», — подчеркнул глава государства.

«Мы не можем занять позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью. Выдуманной, прописанной на бумаге. Люди, оказывая доверие во время разного рода, в том числе политических, кампаний, не за это голосовали и не этого от нас требуют», — сказал Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.