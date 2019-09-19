Лукашенко грозится распустить правительство, если оно завалит планы по итогам года
Жесткие кадровые решения анонсировал президент Беларуси, если по итогам 2019 года не будут достигнуты запланированные экономические показатели.
«Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные — от премьер-министра — уйдете на покой. Я вас предупреждал в прошлом году в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет», — сказал Александр Лукашенко 19 сентября на совещании, где рассматривалась работа экономики за истекший период 2019 года и пакет прогнозных документов на 2020 год.
«Прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства. На прошлогоднем совещании я слышал доводы, что он абсолютно выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете — все запланированное должно быть реализовано», — заявил глава государства.
Лукашенко предупредил, что никаких сносок на предвыборную кампанию быть не должно.
«Сколько раз говорил: я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход 25 лет, что я работаю президентом», — сказал официальный лидер.
Он отметил, что без экономического роста невозможно добиться роста благосостояния и уровня качества жизни населения.
При этом Лукашенко настораживает, что «этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко». «Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте», — подчеркнул глава государства.
«Мы не можем занять позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью. Выдуманной, прописанной на бумаге. Люди, оказывая доверие во время разного рода, в том числе политических, кампаний, не за это голосовали и не этого от нас требуют», — сказал Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.