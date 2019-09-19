Обвиняемому в шпионаже Юрию Политике продлили срок содержания под стражей

Новозаводской районный суд Чернигова продлил еще на 60 дней, до 15 ноября, меру пресечения в виде содержания под стражей белорусу Юрию Политике, которого Украина обвиняет в шпионаже, сообщила пресс-служба суда.

Очередное судебное заседание состоялось 18 сентября, в ходе него суд допросил четырех свидетелей. Принятое ранее судом решение о сумме залога в размере 576 300 гривен (более 23 600 долларов) оставлено без изменений.

Следующее судебное разбирательство уголовного производства в отношении Политики состоится 12 ноября.

Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда. В конце сентября прошлого года Политика был переведен в СИЗО СБУ в Киеве.