Лукашенко отправил на доработку прогнозные документы на 2020 год

/ Экономика
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Президент посчитал планы правительства недостаточно напряженными.


Лукашенко грозится распустить правительство, если оно завалит планы по итогам года

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у главы государства, передали в эфире СТВ.

У правительства есть не более двух-трех недель на то, чтобы пересмотреть подходы, поскольку Лукашенко поручил рассмотреть проекты республиканского бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики нынешним составом парламента.

Румас предположил, что бюджет, скорее всего, получится менее дефицитным.
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Тэги: Палата представителей ППНС Персона: Сергей Румас

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