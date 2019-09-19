Лукашенко отправил на доработку прогнозные документы на 2020 год

Президент посчитал планы правительства недостаточно напряженными.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у главы государства, передали в эфире СТВ .

У правительства есть не более двух-трех недель на то, чтобы пересмотреть подходы, поскольку Лукашенко поручил рассмотреть проекты республиканского бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики нынешним составом парламента.

Румас предположил, что бюджет, скорее всего, получится менее дефицитным.