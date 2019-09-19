В Бресте противники аккумуляторного завода начали проводить предвыборные пикеты

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Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом 18 сентября провели первые пикеты по сбору подписей за выдвижение своих активистов кандидатами в депутаты на предстоящих парламентских выборах.

Житель Березы, блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов выдвигается по Брестскому-Западному избирательному округу № 1, брестчанин Роман Кисляк — по Брестскому-Центральному избирательному округу № 2, жительница Брестского района Елена Макаревич — по Брестскому-Восточному избирательному округу № 3, житель Кобрина Владимир Мороз — по Брестскому-Пограничному избирательному округу № 4.

Пикетирование было организовано в центре Бреста на пешеходной улице Советской у кинотеатра «Беларусь», а также у пяти торговых центров: в микрорайонах города и в Брестском районе, сообщает БелаПАН.

«Пикеты показали, что у жителей региона усталость от кандидатов от власти, которые не чувствуют и не слышат простых людей. Мы идем на парламентские выборы как альтернатива провластным кандидатам, — отметил Роман Кисляк. — Многие люди целенаправленно приходили на пикеты, чтобы поставить подписи за выдвижение наших активистов кандидатами в депутаты. Мы идем на выборы под лозунгом «Брест без свинца».

 

 

Фото Романа Кисляка

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 аккумуляторный завод Персона: Александр Кабанов Роман Елена Макаревич Владимир Мороз Город: Брест

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