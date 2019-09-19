1300 бизнесменов в регионах Беларуси обучили финансам для малого бизнеса

В регионах Беларуси прошла серия бизнес-тренингов и семинаров для начинающих предпринимателей. Бесплатная обучающая программа реализована в рамках проекта «Малые города» ПРООН совместно с Министерством экономики при финансовой поддержке Российской Федерации.

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В программе приняли участие эксперты по маркетингу, бизнес-планированию, франчайзингу и финансам. Начинающие бизнесмены получили информацию, как начать собственное дело, получить финансовую поддержку.

Темы занятий формировались исходя из востребованности и актуальности для самих участников. Всего за два года работы программы было проведено 60 бесплатных семинаров в 20 городах Могилевской и Витебской областей.

Марина Калиновская, руководитель проекта «Малые города», отметила, что наибольший интерес у неопытных бизнесменов вызывают вопросы, связанные с путями получения финансовой поддержки.

Постоянными партнерами проекта в проведении обучения по финансовым вопросам стали Банк развития и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП).

Совместная работа ПРООН с Банком развития началась с самого старта реализации проекта в 2017 году, накануне которого был подписан меморандум о сотрудничестве двух организаций. Первым шагом стала разработка отдельного кредитного продукта, направленного на поддержку развития малого и среднего бизнеса в регионах Беларуси.

Выгодные условия финансирования привлекли предпринимателей в небольших городах и спустя несколько месяцев количество бизнес-проектов, профинансированных в регионах, стало в несколько раз превышать число компаний из столицы. С 2017 года Банком развития в Могилевской и Витебской областях профинансировано 605 проектов на общую сумму 103,2 млн. рублей.

Как отметила начальник управления поддержки малого и среднего предпринимательства Банка развития Юлия Кавецкая, жители регионов часто не знают о тех возможностях для бизнеса, которые сегодня есть в Беларуси. Она добавила, что на тренингах затрагиваются вопросы финансовой грамотности, получения финансовой поддержки из различных источников и многое другое.

Значительная часть мероприятий программы проекта «Малые города» проводятся на базе центров поддержки предпринимательства, которые были созданы в рамках проекта в 6 городах Витебской и Могилевской областей.

Четыре учреждения уже работают в Чаусах, Кричеве, Мстиславле и Баране, а осенью пройдет официальное открытие еще двух центров — в Горках и Глубоком. Помимо участия в бесплатных обучающих семинарах, местные предприниматели могут получать в центрах поддержки профессиональные консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам и даже по льготным условиям брать в аренду офисы или оборудованные рабочие места в коворкинге.