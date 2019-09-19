Иностранцев освободили от уплаты госпошлины за выдачу пропусков в пограничную зону

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне.

Такая мера предусмотрена указом президента № 351 «О пребывании на приграничной территории».

Как говорится в сообщении пресс-службы президента, «данная мера позволит значительно упростить порядок нахождения иностранцев в пограничной зоне, создать дополнительные условия для вовлечения расположенных в ней земель и объектов в хозяйственный оборот, повысить привлекательность туристических объектов».