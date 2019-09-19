Атмосферные фронты оккупировали Беларусь
В пятницу погода на территории Беларуси продолжит находиться под влиянием холодной неустойчивой воздушной массы, а также атмосферных фронтов, смещающихся со Скандинавского полуострова.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Ночью в некоторых районах, а утром и днем практически по всей стране пройдут дожди.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +1..+7°С;
- максимальная днем +7..+13°С.
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.