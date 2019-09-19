Атмосферные фронты оккупировали Беларусь

/ Общество
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В пятницу погода на территории Беларуси продолжит находиться под влиянием холодной неустойчивой воздушной массы, а также атмосферных фронтов, смещающихся со Скандинавского полуострова.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Ночью в некоторых районах, а утром и днем практически по всей стране пройдут дожди.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +1..+7°С;
  • максимальная днем +7..+13°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.
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Тэги: погода

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