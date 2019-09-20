Оттепель в отношениях с США не приведет к серьезной демократизации в Беларуси, — политолог

Дальнейшее развитие белорусско-американских отношений не приведет к серьезной демократизации в Беларуси.

Как отметил в комментарии БелаПАН директор института «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич, «их [США] основная роль, при существующей модели отношений, — сдерживать власти Беларуси, чтобы определенные средства давления, механизмы внутриполитической жизни не применялись».

Эксперт добавил, что сами по себе двусторонние отношения «не предусматривают того, что Беларусь взяла на себя обязательства по дальнейшей серьезной демократизации. Локальные улучшения могут быть, но я бы не ждал кардинальных изменений».

Он отметил, что определенная демократизация и улучшение отношений с Западом уже произошли, и эта тема во многом отыграна в двусторонних отношениях с США.

«Если мы посмотрим на политическое развитие Беларуси с 2014 года, улучшение отношений с Западом уже стало определенным ограничителем белорусских властей на внутриполитической арене. Демонстрацией этого могут быть события 2017 года (речь о массовых протестах против декрета о тунеядцах и реакции на них властей. — БелаПАН.), когда была эскалация, а потом — быстрая деэскалация. Внутреннее напряжение было снято за несколько месяцев, хотя раньше для этого требовались годы», — добавил Казакевич.

В течение последнего месяца Беларусь дважды посещали высокопоставленные представители США. 29 августа Минск посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, а 17 сентября — заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

На встрече с представителями гражданского общества и политических партий Хейл заявил, что США могут полностью отменить санкции в отношении Беларуси при условии прогресса в стране в сфере демократии, прав человека и верховенства права.