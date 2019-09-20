Видеофакт. Зеленский вдоволь посмеялся над шутками, посвященными Лукашенко

/ Мир
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В интернет выложили видео с приема на ежегодном международном форуме YES, который прошел в Киеве.

Ролик опубликовал американский советник по внешней политике и действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.

На большом экране гости приема смогли посмотреть шуточную переписку мировых лидеров.

Как видно на кадрах, в чате от «Квартала 95» посмеялись над Россией и Китаем, а также укололи Александра Лукашенко (10:05), который не так делал селфи.

Досталось в переписке и экс-главе Украины Петру Порошенко.

Отметим, что Владимир Зеленский очень задорно смеялся вместе с приглашенными.
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Тэги: Yes Украина Персона: Владимир Зеленский Александр Лукашенко Дэймон Уилсон Город: Киев

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