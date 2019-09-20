В Москве задержана мошенница из Беларуси

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До десяти лет лишения свободы грозит задержанной в Москве в ходе спецмероприятия «Розыск» белоруске, если на родине в суде будет доказана ее вина в мошенничестве.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Наталья Чемоданова, вначале января в милицию обратилась сотрудница агентства недвижимости, сообщившая о пропаже подруги.


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В ходе разбирательства выяснилось, что разыскиваемая должна нескольким людям крупные суммы денег. В их числе была и заявившая об ее исчезновении подруга.

Первые 50 тысяч долларов женщина одолжила еще в 2017-м. Деньги брала под предлогом строительства квартиры, отплаты ремонтных работ и т.д.

Собрав факты, в отношении пропавшей было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере).

Сбежав из страны, белоруска скрывалась в России, меняя города и адреса проживания.

В настоящее решается вопрос по экстрадиции задержанной.
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Тэги: мошенничество Персона: Наталья Чемоданова Город: Москва

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