Высокопоставленный чиновник из ФРГ посетит Беларусь

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На следующей неделе в Минске ожидают представительную делегацию из Германии.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, в Беларусь приедет госсекретарь Министерства экономики и энергетики ФРГ Ульрих Нусбаум. Визит запланирован на 25-27 сентября.

«Предыдущий визит представителя руководства Министерства экономики и энергетики Германии состоялся в 2019 году», — отметил он.

По словам Глаза, в состав деловой части делегации войдут топ-менеджеры крупных немецких компаний, большинство из которых уже присутствуют на белорусском рынке, в том числе «Сименса», «Люфтганзы» и других.

Ожидается, что гости встретятся с министрами экономики и финансов, замглавы МИД, посетят ряд предприятий и белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень», примут участие в десятом Дне экономики Германии в Беларуси.

«Приезд в нашу страну представителей германской делегации свидетельствует об усилении взаимной заинтересованности Беларуси и Германии в дальнейшем развитии и расширении двусторонних торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества, у которого есть значительный потенциал», — сказал Глаз.
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Тэги: Беларусь-Германия Персона: Анатолий Глаз Ульрих Нусбаум

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