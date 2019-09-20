Высокопоставленный чиновник из ФРГ посетит Беларусь

На следующей неделе в Минске ожидают представительную делегацию из Германии.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, в Беларусь приедет госсекретарь Министерства экономики и энергетики ФРГ Ульрих Нусбаум. Визит запланирован на 25-27 сентября.

«Предыдущий визит представителя руководства Министерства экономики и энергетики Германии состоялся в 2019 году», — отметил он.

По словам Глаза, в состав деловой части делегации войдут топ-менеджеры крупных немецких компаний, большинство из которых уже присутствуют на белорусском рынке, в том числе «Сименса», «Люфтганзы» и других.

Ожидается, что гости встретятся с министрами экономики и финансов, замглавы МИД, посетят ряд предприятий и белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень», примут участие в десятом Дне экономики Германии в Беларуси.

«Приезд в нашу страну представителей германской делегации свидетельствует об усилении взаимной заинтересованности Беларуси и Германии в дальнейшем развитии и расширении двусторонних торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества, у которого есть значительный потенциал», — сказал Глаз.