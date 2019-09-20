Новый спецдокладчик ООН Анаис Марин подготовила доклад о ситуации в Беларуси

17 октября спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин представит на рассмотрение Генассамблеи ООН свой первый доклад на тему предстоящих выборов, сообщает БелаПАН .

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Анаис Марин отмечает в докладе, что белорусское законодательство и практика по-прежнему ограничивают полное осуществление гражданских и политических прав избирателей.

В документе говорится о том, что на протяжении последних 25 лет в Беларуси «наблюдались цикличные периоды серьезного ухудшения положения в области прав человека, обычно вызванного крупными политическими или социальными событиями».

Анаис Марин заметила, что белорусские выборы служили катализатором нарушений прав человека, особенно гражданских и политических. «В связи с президентскими и парламентскими выборами, которые должны состояться в 2019 и 2020 годах, существует опасность дальнейшего ухудшения положения», — отмечает спецдокладчик.

Анаис Марин подчеркивает, что несмотря на призывы ООН и других организаций к правительству Беларуси с рекомендацией устранить недостатки и провести реформы, ситуация по-прежнему почти не изменилась. Она также отмечает, что «положения, обеспечивающие равный доступ к средствам массовой информации, прозрачность процесса регистрации и явки избирателей, а также подсчета голосов и достаточные гарантии тайны голосования, по-прежнему отсутствуют. Таким образом, осуществление права голосовать и быть избранным по-прежнему не соответствует международным стандартам».

По мнению спецдокладчика, обстановка в Беларуси враждебна для несогласных с мнением властей. «Свобода мнений и их выражения, мирных собраний и ассоциации по-прежнему необоснованно и несоразмерно ограничивается», — отмечается в докладе.

Анаис Марин рекомендует правительству Беларуси «создать и поддерживать безопасные и благоприятные условия для осуществления права на участие в общественной жизни», в том числе воздерживаться от задержания и преследования журналистов, правозащитников и мирных демонстрантов, отменить уголовную ответственность за клевету, а также пересмотреть закон о СМИ и о борьбе с экстремизмом.

Помимо этого, по мнению спецдокладчика, в Беларуси необходимо упростить процедуры регистрации политических партий и организаций, отменить административную ответственность за отсутствие у них регистрации, а также пересмотреть законодательство о массовых мероприятиях в целях «устранения требований о получении разрешения, систематическом представлении уведомлений и уплате сборов в связи с организацией собраний».

Анаис Марин получила назначение на должность в сентябре 2018 года. Официальный Минск по-прежнему не признает мандат спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси и отказывается от сотрудничества.