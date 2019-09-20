Xiaomi анонсировала Mi Mix Alpha с необычным экраном

Компания Xiaomi опубликовала первое официальное изображение нового флагманского смартфона.

Фото: gsmarena.com

В профиле компании Weibo было опубликовано несколько тизерных постеров, дающих небольшие подсказки о том, чего можно ожидать на мероприятии на следующей неделе. Анонс гаджета ожидается 24 сентября. Фактически, он станет преемником Mi Mix 3 и предложит радикально иной дизайн по сравнению с предшественником.

В одном из тизеров производитель прямо указывает, что экран Xiaomi Mi Mix Alpha будет занимать 100% лицевой панели. Но не исключено, что Mi Mix Alpha станет рекордсменом среди смартфонов, оснащенных экранами с загнутыми боковыми частями.

Mi Mix Alpha должен получить Qualcomm Snapdragon 855+, модем 5G, до 12 ГБ оперативной и до 1 ТБ флэш-памяти