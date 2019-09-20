Во внутреннем дворике БГУ стартовал фестиваль на открытом воздухе

Для посетителей приготовили две сцены, где развернутся творческие конкурсы по танцам и вокалу, Open-Air Show, интеллектуальные игры, зоны отдыха, мастер-классы, фудкорты с разнообразной едой, а также аллея ремесленников.

Источник: bsu.by

Вход для учащихся по студенческим билетам, для выпускников университета — по дипломам (достаточно на входе показать фотографию документа).

Программа фестиваля:

17:00-18:00 — Вокальный конкурс,

18:00-19:30 — Танцевальный конкурс,

19:30-22:00 – Фестиваль на открытом воздухе.