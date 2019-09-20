Рост экономики Украины оказался выше прогноза

Основной причиной стали высокие темпы роста потребительского спроса, объяснили в местном Нацбанке.

Фактический показатель роста экономики Украины во втором квартале 2019 года на 4,6% в годовом выражении превысил оценку Национального банка, опубликованную в инфляционном отчете за июль. Тогда регулятор ожидал роста на 3%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

В разрезе видов деятельности ожидаемо ускорился рост в сельском хозяйстве благодаря высокому урожаю. Нацбанк ожидает, что вклад сельского хозяйства в третьем квартале будет ниже из-за снижения урожая масличных культур.

Обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен 24 октября.