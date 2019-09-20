Лидер «Океана Эльзы» прокомментировал свой концерт в Минске

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Народный депутат Украины Святослав Вакарчук заявил, что не считает нарушением свое выступление на концерте в Минске 20 сентября.

«Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью», — сказал он, передает radiosvoboda.org.

Вакарчук отметил, что его выступление на этом концерте было бесплатным: «Я не получаю гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат».

Нардеп отметил, что участие его группы в концерте в Минске, было согласовано еще до того, как он ушел в политику и на выборы.

Он пообещал минимально отлучаться от работы в Верховной Раде.
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Тэги: Верховная Рада Океан Эльзы Океан Ельзи Персона: Святослав Вакарчук Город: Минск

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