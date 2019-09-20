Брестское «Динамо» победило «Городею» накануне «золотого» матча с БАТЭ

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В 22-м туре чемпионата Беларуси по футболу брестчане одержали гостевую победу в Городее со счетом 3:1.

На 15-й минуте Савицкий вывел гостей вперед, на 55-й Нойок увеличил их отрыв. Архипов на 65-й вернул в игру интригу, но на 78-й Гордейчук установил окончательный итог.

Брестское «Динамо» имеет 54 очка, БАТЭ и «Шахтер» — по 46, но у преследователей есть две игры в запасе.

Клубы из Бреста и Борисова сыграют между собой 25 сентября.
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Тэги: ФК Динамо-Брест ФК Городея Город: Городея

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