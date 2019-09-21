Паломничество на секретную базу США, где якобы находятся инопланетяне и НЛО, продолжается — полиция проводит аресты

Попытка нескольких тысяч человек попасть на секретную базу ВВС США (широко известна как «Зона 51») провалилась.

Иллюстрация Би-би-си

Данный военный объект является легендарным. Именно на нем, как свидетельствует придание, находятся инопланетяне и хранятся НЛО, пишет ГА . Идея проникнуть на базу родилась в социальной сети минувшим летом и заинтересовала миллионы человек.

В июне 20-летний Мэтти Робертс ради шутки создал в «Фейсбуке» мероприятие под названием «Возьмем штурмом «Зону 51», они не смогут остановить всех».

В своем посте он написал: «Мы можем бежать быстрее пуль. Давайте посмотрим на пришельцев».

Время «Ч» было назначено на 20 сентября. По оценкам полиции, в четверг и пятницу здесь скопилось более двух тысяч человек.

Как отмечают правоохранители, из всей этой гурьбы санкции были применены только к троим: одного арестовали за попытку проникновения на территорию; второго за непристойное поведение; третьего за пьянство.

В выходные полиция ожидает еще большего наплыва людей.

Эта военная база находится в пустынной части штата на месте пересохшего соленого озера Грум-Лейк. Самый крупный город Невады Лас-Вегас расположен в 135 километрах отсюда, отмечает Би-би-си .

База функционирует в режиме повышенной секретности, по периметру ее окружают предупредительные знаки, камеры видеонаблюдения и вооруженная охрана. Даже полеты авиации над этой территорией запрещены.

На снимках, сделанных со спутников, видно, что на ней имеются взлетно-посадочные полосы длиной до 3,7 км.