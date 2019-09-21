Паломничество на секретную базу США, где якобы находятся инопланетяне и НЛО, продолжается — полиция проводит аресты
Попытка нескольких тысяч человек попасть на секретную базу ВВС США (широко известна как «Зона 51») провалилась.
Данный военный объект является легендарным. Именно на нем, как свидетельствует придание, находятся инопланетяне и хранятся НЛО, пишет
В июне 20-летний Мэтти Робертс ради шутки создал в «Фейсбуке» мероприятие под названием «Возьмем штурмом «Зону 51», они не смогут остановить всех».
В своем посте он написал: «Мы можем бежать быстрее пуль. Давайте посмотрим на пришельцев».
Время «Ч» было назначено на 20 сентября. По оценкам полиции, в четверг и пятницу здесь скопилось более двух тысяч человек.
Как отмечают правоохранители, из всей этой гурьбы санкции были применены только к троим: одного арестовали за попытку проникновения на территорию; второго за непристойное поведение; третьего за пьянство.
В выходные полиция ожидает еще большего наплыва людей.
Эта военная база находится в пустынной части штата на месте пересохшего соленого озера Грум-Лейк. Самый крупный город Невады Лас-Вегас расположен в 135 километрах отсюда, отмечает
База функционирует в режиме повышенной секретности, по периметру ее окружают предупредительные знаки, камеры видеонаблюдения и вооруженная охрана. Даже полеты авиации над этой территорией запрещены.
На снимках, сделанных со спутников, видно, что на ней имеются взлетно-посадочные полосы длиной до 3,7 км.