«Нафтогаз Украины» начал импорт электроэнергии из Беларуси

/ Экономика
Просмотров: 502

Компания «Нафтогаз Украины» начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Первые объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки наперед» и на балансирующем рынке, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии, расширяющий трансграничную торговлю. За два месяца Украина импортировала около 586 млн кВт∙ч электроэнергии.

Как ранее сообщал БелаПАН, в июле Украина обогнала Литву по импорту белорусской электроэнергии, закупив рекордный для себя объем с начала года — 103,584 млн киловатт-часов. Стоимость поставки составила 5,46 млн долларов, свидетельствуют данные на сайте Белстата.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Нафтогаз Украины электроэнергия

Другие материалы на эту тему:

Наэлектризованное будущее. Население Беларуси переведут на единый тариф

Наэлектризованное будущее. Население Беларуси переведут на единый тариф

Белорусы будут на электричестве готовить и электричеством обогреваться

Белорусы будут на электричестве готовить и электричеством обогреваться

Сколько будет стоить электроэнергия, когда заработает Белорусская АЭС?

Сколько будет стоить электроэнергия, когда заработает Белорусская АЭС?

Куда пристроить энергию БелАЭС? Десять смелых идей для правительства

Куда пристроить энергию БелАЭС? Десять смелых идей для правительства