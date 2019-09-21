«Нафтогаз Украины» начал импорт электроэнергии из Беларуси

Компания «Нафтогаз Украины» начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке.

Первые объемы компания уже реализовала на рынке «на сутки наперед» и на балансирующем рынке, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

1 июля в Украине начал функционировать новый рынок электрической энергии, расширяющий трансграничную торговлю. За два месяца Украина импортировала около 586 млн кВт∙ч электроэнергии.

Как ранее сообщал БелаПАН, в июле Украина обогнала Литву по импорту белорусской электроэнергии, закупив рекордный для себя объем с начала года — 103,584 млн киловатт-часов. Стоимость поставки составила 5,46 млн долларов, свидетельствуют данные на сайте Белстата.