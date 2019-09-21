Партия БНФ выдвинула на съезде 50 кандидатов в депутаты

Партия БНФ выдвинула 50 кандидатов в депутаты Палаты представителей. Решение было принято 21 сентября на съезде партии в Минске.

Больше всего кандидатов выдвинуто в Минске — 16, в Витебской области — 7, в Могилевской и Гродненской — по 6, в Минской, Брестской и Гомельской — по 5.

«Уверен это патриоты, которые будут нести повестку в массы. У всех есть локальная повестка, местные проблемы, важные для местного сообщества. Но они должны стоять на твердой предвыборной платформе», — отметил член партии, политолог Юрий Чаусов.

По его словам, предвыборная платформа будет разработана руководством партии совместно с кандидатами на основе партийной программы.