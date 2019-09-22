Атмосферный фронт оккупировал Беларусь — объявлен желтый уровень опасности

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В воскресенье погоду на территории Беларуси будет формировать атмосферный фронт, смещающийся с севера Европы.

Будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди. Ветер северо-западный порывистый, местами, преимущественно по восточной половине республики, сильный (порывы будут достигать 15-20 м/с).

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности.

Максимальная температура воздуха от +9°С в северо-восточной части страны, до +20°С (в юго-западной).

В столице ожидается дождь. Ветер северо-западный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +10..+12°С;
  • днем +14..+16°С;
  • вечером +7..+9°С.
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Тэги: погода сильный ветер

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